O Dia do Pai no Porto Santo está a ser comemorado um pouco por toda a ilha com várias iniciativas.

Por exemplo, o Externato de Nossa Senhora da Conceição organizou, no parque urbano, uma série de jogos entre pais e filhos, o que gerou muita alegria.

Mais de cem alunos e professores da referida instituição realizaram assim uma tarde muito diferente nesta terça-feira.