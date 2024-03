Várias iniciativas no Funchal para assinalar o Dia Mundial da Actividade Física e Desporto

A Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Juventude e Desporto, assinala o Dia Mundial da Actividade Física e do Desporto, nos dias 5 e 6 de Abril, com várias actividades de animação, lúdico-desportivas e pedagógicas a decorrer na Praça do Município, Parque Urbano da Nazaré e Polidesportivo da Nazaré.

Na sexta-feira, 5 de Abril, as iniciativas decorrem entre as 9h30 e as 11h30, na Praça do Município. Já no dia 6, as actividades terão lugar entre as 9h00 e as 13h00, no Parque Urbano da Nazaré, e entre as 14h00 e as 18h00, no Polidesportivo da Nazaré.

Aulas de dança e de ginástica sénior, ioga, petanca, orientação, xadrez, minigolfe, esgrima, ténis de mesa, jogos tradicionais, insuflável, karaté, atelier escutista e torneio de futebol de rua fazem parte do leque de actividades previstas para estes dois dias. Além disto, serão feitos rastreios (Testes de glicemia, colesterol e tensão arterial) e uma acção de sensibilização intitulada 'Juntos na Prevenção das Dependências'.

As actividades destinam-se a toda a população e têm o objectivo de promover o convívio "entre pessoas de várias idades, género e de qualquer proveniência", mas também alertar para a actividade física, "através de uma forte componente lúdica e divulgar a adopção de estilos de vida saudáveis que levam a uma melhor qualidade de vida", refere um comunicado enviado pela autarquia.

As inciativas são dinamizadas por associações e clubes desportivos regionais, nomeadamente pelo Centro Comunitário do Funchal, pela Farmácia Nacional, pela UCAD (Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências) e pelo Agrupamento 420 - Nazaré - Corpo Nacional de Escutas.