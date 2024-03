Câmara de Lobos reforça compensação monetária do programa 'Juventude Activa'

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos vai proporcionar a ocupação de tempos livres com experiências laborais em diferentes contextos a 43 jovens, entre os 17 e os 25 anos, residentes no concelho, no âmbito de mais uma edição do Programa 'Juventude Activa', aumentando a compensação monetária a atribuir aos mesmos.

Neste sentido, este ano os jovens vão ter uma compensação monetária reforçada no valor de 12,60 euros por dia.

As actividades vão decorrer ao longo dos meses de Julho e Agosto, com uma carga horária diária de 6 horas e um limite máximo de 30 horas semanais.

Os interessados em participar podem preencher o formulário de inscrições online, disponível na página oficial da autarquia de Câmara de Lobos e posteriormente enviar os documentos solicitados por e-mail. O período de inscrições para a edição deste ano decorre entre os dias 1 e 30 de Abril.

Em nota enviada a autarquia ressalta que "os jovens que ainda não completaram 18 anos à data da inscrição necessitarão de autorização do encarregado de educação para participar. O formulário de autorização encontra-se disponível na página do município".

As 43 vagas serão distribuídas por 16 entidades de todas as freguesias de Câmara de Lobos, oferecendo uma ampla gama de actividades em áreas diversas, como campos de férias, administração, atendimento ao público, apoio a crianças, jovens e idosos, entre outras.

Os participantes do programa terão direito a um seguro de acidentes pessoais e receberão um certificado de participação ao término do mesmo.

"Este programa representa um compromisso contínuo com o desenvolvimento dos jovens do nosso concelho. Proporcionar-lhes oportunidades de adquirir experiência laboral e desenvolver competências é investir no futuro de Câmara de Lobos. Estamos empenhados em criar um ambiente propício para que os jovens possam prosperar e contribuir de forma positiva, para a nossa comunidade", enfatizou o autarca de Câmara de Lobos, Leonel Silva.

Desde o seu lançamento em 2017, o programa já acolheu mais de 130 jovens do concelho de Câmara de Lobos, proporcionando-lhes uma experiência laboral durante o período de verão.