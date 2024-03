Simulacro de incêndio na Escola da Achada

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses realizaram hoje um simulacro de incêndio para testar a capacidade de resposta na Escola Básica com Pré-Escolar da Achada, no Funchal.

Neste exercício foi simulado um incêndio na cozinha da escola, tendo resultado em um ferido.

No local estiveram oito operacionais, auxiliados por um veículo de Comando Operacional Táctico (VCOT), um veículo urbano de combate a incêndios (VUCI), e uma ambulância de socorro (ABSC). Além disso, também marcaram presença elementos do Serviço Regional de Protecção Civil, do Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal e a Polícia de Segurança Pública (PSP).