Albuquerque justifica ausência de Rubina Leal na apresentação dos candidatos do PSD

“Não esteve presente por uma razão simples: o calendário [eleitoral] é completamente diferente, ou seja, neste momento estamos em pré-campanha e vamos entrar em campanha para as regionais e temos um período muito curto para as europeias, não significa que as europeias não sejam importantíssimas(…) mas as circunstâncias são as que temos”.

Resumidamente foi esta a explicação dada esta tarde pelo líder do PSD-M justificando a ausência de Rubina Leal na apresentação dos candidatos social-democratas que aconteceu esta manhã na sessão de encerramento da Universidade Europa, na Curia, em Aveiro.

Miguel Albuquerque negou que os social-democratas madeirenses estejam de costas voltadas para os companheiros do continente, mais a mais por não ver satisfeito o desejo de ter Rubina Leal no oitavo lugar da lista da Aliança Democrática, no entanto não deixou de voltar a criticar as opções das escolhas.

“Não está de costas voltas, [Montenegro] deu foi um ‘tiro no pé’ na escolha dos candidatos para as regiões [autónomas], mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra”, observou o líder do PSD-M, à margem da visita que está a efectuar na Feira da Cana do Açúcar que decorre na freguesia dos Canhas.