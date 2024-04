Eusébio Silva foi o vencedor do Festival de Cocktails na Expo Tropical

Eusébio Silva conquistou, esta tarde, o primeiro lugar no Festival de Cocktails organizado pela Associação Barmen da Madeira, no âmbito da Expo Tropical, que decorre na Praça do Povo.

Carlos Santos e Rui Silva ficaram, respectivamente, em segundo e terceiro classificados. O prémio de melhor decoração foi atribuído à barmaid Jennifer Silva.

“O Festival de Cocktails contou com a presença de vários barmen, que derem a provar magníficos cocktails com as frutas regionais. O público ficou encantado com as maravilhas destes profissionais”, lê-se numa nota assinada pelo presidente da Associação, Alberto Silva.