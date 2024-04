Aperto de mão entre Albuquerque e Cafôfo marca visita à Feira da Cana

A Barraquinha do Henrique foi ponto de encontro esta tarde para um cumprimento rápido mas simbólico entre Miguel Albuquerque e Paulo Cafôfo.

O presidente do governo regional chegou à Feira da Cana do Açúcar, a decorrer nos Canhas, onde já estava uma comitiva do PS-M, numa acção de pré-campanha para as eleições regionais de 26 de Maio.

O governante não teve como escapar uma vez que vinha desde o início do percurso a cumprimentar os donos das barracas.

Chegado ao ponto onde a comitiva socialista estava, incluindo Victor Freitas, Célia Pessegueiro e restantes elementos, Albuquerque estendeu a mão a Cafôfo e em acto contínuo perguntou ao líder e principal adversário: “Estás bom, Paulo?”.

Seguiu-se o cumprimento, e o socialista convidou Albuquerque a tomar uma poncha mas o convite foi recusado. Tudo num espaço de dois minutos mas ainda se ouviu entre os socialistas presentes manifestações de surpresa justamente porque havia quem dissesse que não há memória de ver Albuquerque neste certame onde também estava Nuno Morna, da Iniciativa Liberal.