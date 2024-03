Antiga escola da Seara Velha alvo de vandalismo

A antiga escola EB1/PE da Seara Velha, no Curral das Freiras, foi alvo de vandalismo que provocou danos significativos em diversos materiais e equipamentos que a Casa do Povo local guardava no referido edifício.

De acordo com a direcção da Casa do Povo do Curral das Freiras, as salas atribuídas à instituição foram as únicas afectadas, “com danos, alguns irreversíveis, incluindo a pulverização de extintores de pó químico em roupas utilizadas na Festa da Castanha, e a destruição de equipamentos geriátricos, que são essenciais para o apoio à população idosa da freguesia”, revela.

Faz saber que a Polícia de Segurança Pública de Câmara de Lobos,foi chamada ao local na passada quinta-feira, para tomar conta da ocorrência, que ao que tudo indica, terá sido realizada no passado fim-de-semana.

Eugénio Vasconcelos, presidente da Casa do Povo do Curral das Freiras, vai nos próximos dias “formalizar queixa” na esquadra da PSP de Câmara de Lobos, na expectativa que a investigação a cargo das autoridades competentes, possa descobrir o(s) autor(es) do acto de vandalismo.

“Possíveis suspeitos já estão sendo considerados, mas a instituição aguardará o desenvolvimento das investigações no tempo certo!”, concretiza o dirigente.