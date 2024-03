Portugal continua a preparar particular com Eslovénia com Diogo Costa em dúvida

A seleção portuguesa continua hoje a preparar o particular de terça-feira com a Eslovénia, de preparação para o Euro2024 de futebol, com o guarda-redes Diogo Costa em dúvida devido a problemas físicos.

No sábado, no regresso ao trabalho após um dia de folga, o guardião do FC Porto fez apenas trabalho de ginásio e poderá assim falhar o jogo em Liubliana, isto depois de já ter estado ausente da goleada sobre a Suécia (5-2), em Guimarães.

Por essa razão, Samuel Soares, dos sub-21, continua integrado nos 'AA', com o selecionador Roberto Martínez a ter, à partida, todos os jogadores de campo disponíveis, incluindo o capitão Cristiano Ronaldo.

Portugal tem um treino agendado para as 17:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Antes, às 16:15, no mesmo local, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

O primeiro Eslovénia-Portugal da história está agendado para as 19:45, no Estádio Stozice, em Liubliana.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 04, 08 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das 'quinas' está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia ou Grécia).

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.