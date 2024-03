Imagens mostram as emoções vividas na 'Inovação e Futuro'

Foram mais de três horas de intensas emoções na primeira sessão da sétima edição das Conferências Inovação e Futuro, que decorreu na Grand Ballroom do Savoy Palace, na cidade do Funchal.

Os palestrantes Sofia Fernandes e Fred Canto e Castro levaram as três centenas de pessoas na plateia a uma viagem ao seu eu interior do presente e do futuro.

Com foco na Inteligência Emocional na Inovação, os intervenientes analisaram o impacto das emoções no alcançar ou não dos objectivos.