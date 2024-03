Diogo Goes integra exposição do Museu de Causas em Gaia

O artista plástico madeirense Diogo Goes integra a exposição 'Na sequência da Liberdade - Museu de Causas / Coleções Agostinho Santos', com curadoria do artista e museólogo Agostinho Santos, director da Bienal Internacional de Arte de Gaia.

A exposição foi inaugurada no passado dia 13 de Março na galeria da Casa da Presidência, do município de Vila Nova de Gaia, contando com a presença de Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Gaia e do executivo municipal. O projecto integra o ciclo de exposições comemorativas do 50º Aniversário do 25 de Abril.

A exposição reúne uma selecção de obras de cerca de quatro dezenas de nomes consagrados das artes plásticas nacionais, entre os quais se destacam, Albuquerque Mendes, Álvaro Siza Vieira, Ângelo de Sousa, Armanda Passos, Baltazar Torres, Diogo Goes, Fernando Lanhas, Graça Morais, Mário Cesariny, Paulo Neves, Valter Hugo Mãe, Zulmiro de Carvalho, entre outros.

A mostra ficará patente ao público até 13 de Abril, podendo ser visitada de segunda a sexta-feira, das 15h00 às 19 h00 e aos sábados, das 10h00 às 12h30.

A obra apresentada por Diogo Goes é um objecto-pintura intitulado 'Cabeça antropofágica', que integra a colecção do Museu de Causas e que tinha sido anteriormente exposta em 2018, no âmbito da exposição individual do autor 'Caprichos de Goes', com curadoria de Agostinho Santos, apresentada na Casa Branca de Gramido, em Gondomar.

O trabalho de Diogo Goes interpreta a obra de Francisco Goya, 'O sonho da razão produz monstros' [1799], aludindo para a importância do “conhecimento crítico da história para a construção da democracia e para o exercício da liberdade”. Brevemente está prevista a participação do autor em nova exposição colectiva, desta vez, no Brasil.

Em declarações ao DIÁRIO, Diogo Goes, destaca que “a arte cumpre uma importante função social na sociedade contemporânea, porque nela reside um dever intrínseco de denúncia, de activação da crítica, de promoção da inclusão e de combate a todas as formas de opressão".

A arte é um grito de liberdade contra todas as formas de opressão". Diogo Goes

Sobre o artista:

Diogo Goes, é Licenciado em Artes Plásticas - Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Enquanto artista plástico, desenvolveu cerca de meia centena de exposições individuais e integrou mais de centena e meia de exposições colectivas no país e estrangeiro, tendo recebido vários prémios e distinções. O autor é Director do Departamento de Ciências Humanas e Ciências Sociais do Instituto Superior de Administração e Línguas, onde lecciona História da Arte em Portugal, Património Cultural e Turismo e Organização e Gestão de Eventos, na Licenciatura de Turismo. É também investigador do Centro de Investigação Científica do ISAL, no Grupo de Investigação em Turismo Sustentável e nas linhas de investigação em Ciências Sociais e Humanas e em Compliance. Actualmente, divide a sua atividade profissional e académica, entre Funchal e Lisboa, onde se encontra a frequentar o Doutoramento em Turismo, na Universidade de Lisboa.