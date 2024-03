USAM promove concentração no encerramento da Semana da Igualdade

A USAM- União dos Sindicatos da Madeira, no âmbito do encerramento das comemorações da Semana da Igualdade entre Mulheres e Homens, vai promover uma concentração pelas 15 horas, junto à porta do Mercado dos Lavradores.

Sob o lema 'Liberdade! Igualdade! Portugal com Justiça Social!', a USAM irá percorrer a Rua Fernão de Ornelas até ao Largo do Phelps, com distribuição de documento informativo aos trabalhadores e população em geral.

Em nota enviada é anunciado que existirão intervenções sindicais no Largo do Phelps.