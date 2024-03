Galeria 'Tratuário' inaugura hoje com a exposição 'Os Monstros'

Esta quinta-feira, 14 de Março, a Agência de Promoção da Cultura Atlântica (APCA Madeira) vai inaugurar a galeria 'Tratuário', pelas 18 horas, na Rua da Carreira, n.º 19, no Funchal. A aposta para esta abertura acontece com a inauguração da exposição 'Os Monstros', de António Aragão.

Nesta exposição, que retrata a última colecção de quadros do artista madeirenses pintados em 1992, será possível conhecer 12 quadros adquiridos pela APCA Madeira, com a junção de um outro sob a tutela da Casa da Cultura de Santa Cruz/Quinta do Revoredo, em empréstimo à agência, completando, desta forma, a mostra.

O 'Tratuário' pretende ser uma galeria "multidisciplinar", que acolherá várias actividades culturais, nomeadamente exposições, concertos, workshops, peças de teatro, espectáculos ou cinema, remata um comunicado enviado à comunicação social.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 - Reunião plenária n.º90 na Assembleia Legislativa da Madeira;

9h30 - Reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal;

10h00 - O Museu A Cidade do Açúcar vai acolher a actividade 'Cores da Minha Terra', com Cristina Perneta, nos dias 14 de Março, 18 de Abril e 23 de Maio;

11h00 - A Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias da Universidade da Madeira (CDLG-UMa) promove uma mesa-redonda 'As Mulheres e/no/com o Ensino Superior', para abordar as vivências das mulheres no Ensino Superior;

14h00 às 18h45: O Colégio dos Jesuítas acolhe, hoje e amanhã, mais uma edição do Seminário Internacional Desporto e Ciência, organizado pelo Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira;

15h30 - Reunião da Câmara Municipal da Ponta do Sol

Greve geral de jornalistas com concentrações em Coimbra, Porto, Ponta Delgada e Lisboa;

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 14 de Março, Dia Internacional de Ação pelos Rios e contra as Barragens, Dia Mundial da Incontinência Urinária, Dia Internacional da Matemática e Dia do Pi:

1879 - Nasce o cientista alemão Albert Einstein, fundador da Teoria Geral da Relatividade, Prémio Nobel da Física em 1921.

Memorial de Albert Einstein em Washington, Foto Shutterstock

1883 - Morre, com 64 anos, o economista, filósofo e historiador alemão Karl Heinrich Marx, autor de "O Capital".

1911 - Promulgação da lei eleitoral: O sufrágio é alargado a todos os portugueses maiores de 21 anos que saibam ler e escrever, e que não sabendo sejam chefes de família.

1934 - Morre, aos 71 anos, João do Canto e Castro, antigo Presidente da República

Foto Sítio Oficial de Informação da Presidência da República Portuguesa

1945 - Fundação da TAP. Os Transportes Aéreos Portugueses são instituídos como serviço público.

1974 - O Governo de Marcello Caetano demite os generais Costa Gomes e António de Spínola dos cargos de Chefe e Vice-Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, respectivamente.

1975 - O Governo português decreta a nacionalização da banca. O Conselho da Revolução e a Assembleia do Movimento das Forças Armadas são instituídos.

1983 - É fundado o Instituto de Apoio à Criança.

2003 -Morre, com 71 anos, a escritora portuguesa Maria Ondina Braga, autora de "A Revolta das Palavras", "A Casa Suspensa" e "Vidas Vencidas".

2008 - Um vasto estudo do Pentágono, publicado discretamente, confirma a ausência de ligações diretas entre o antigo Presidente iraquiano Saddam Hussein e a Al-Qaida, que a administração do Presidente norte-americano George W. Bush evocou para justificar a invasão do Iraque.

2013 - O Papa Francisco celebra a sua primeira missa no Vaticano, onde alerta para a necessidade de renovação espiritual da Igreja Católica, que não pode, disse, "transformar-se numa organização não-governamental patética".

2014 - A coadoção de crianças por casais homossexuais - proposta do PS - é chumbada na especialidade, com 112 votos contra, quatro abstenções e 107 votos a favor.

2016 - Morre, aos 75 anos, Nicolau Breyner, actor, produtor e realizador. Foi uma das figuras mais populares da ficção nacional.

Memorial de Nicolau Breyner em São Miguel, Foto Shutterstock

2017 - É declarado o estado de emergência alimentar pela Assembleia Nacional da Venezuela, onde a oposição detém a maioria, devido à escassez quase total de matéria-prima para a indústria.

2018 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o diploma que possibilita a permanência de animais de companhia em estabelecimentos comerciais, sob condições específicas, observando, contudo, a preocupação do setor.

Morre, aos 76 anos, Stephen William Hawking, físico britânico cujo trabalho na área da relatividade e dos buracos negros se destacou.

Foto Shutterstock

2019 - O parlamento britânico aprova, por maioria clara, um adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia.

2020 - A Autoridade Marítima Nacional interdita todas as atividades desportivas ou de lazer que juntem pessoas nas praias do continente, Madeira e Açores, para minimizar a probabilidade de disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

Covid-19: Açores e Madeira decretam quarentena obrigatória para todas as pessoas que cheguem às regiões autónomas.

2021 - A seleção portuguesa de andebol alcança o feito inédito de se qualificar para os Jogos Olímpicos, ao ganhar por 29-28 à anfitriã França, em Montpellier, com um golo no último segundo do jogo por Rui Silva.

2022 - Morre, com 73 anos, Jorge Silva Melo, encenador, escritor, realizador, ator e tradutor, cofundador do Teatro da Cornucópia, em 1973, com Luís Miguel Cintra e fundador dos Artistas Unidos, em 1995. Agraciado em 2021, com a medalha de mérito cultural e, em 2020, com Prémio D. Diniz da Casa de Mateus, pelo livro de memórias "A mesa está posta".

PENSAMENTO DO DIA

"A História é a Economia em ação". Karl Marx (1818-83), ideólogo alemão.

Este é o septuagésimo terceiro dia do ano. Faltam 292 dias para o termo de 2024.