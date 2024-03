Funchal entrega a gestão dos semáforos a uma empresa externa

A autarquia do Funchal vai lançar, até final deste mês, um concurso público destinado a duplicar o número de postos de carregamento de viaturas eléctricas na cidade do Funchal. Serão criados mais seis postos duplos. Um investimento estimado em cerca de 240 mil euros. O anúncio foi feito pelo vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, na abertura do Mercado de Automóveis Usados, que decorre até domingo, no Madeira Tecnopolo, certame organizado pela Associação Comercial e Industrial do Funchal-Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM).

Referiu que a venda de carros eléctricos tem vindo a crescer. “Os dados apontam para um aumento de 30% de utilizadores por ano deste tipo de viaturas. Algumas máquinas estão a chegar a um ponto de saturação e temos de aumentar os postos. É um investimento estimado em cerca de 240 mil euros e que irá dotar a cidade do Funchal com o dobro das máquinas, incluindo os parques de estacionamento da CMF: 2000, Campo da Barca, Severiano Ferraz e Praça do Colombo”, salientou.

O autarca anunciou outra medida que acredita será um “forte" contributo para a mobilidade da cidade, nomeadamente a gestão semafórica passar a ser da responsabilidade de uma empresa externa. “A fluidez do tráfego depende muito dos semáforos, a CMF vai, pela primeira vez, entregar a uma empresa externa profissional a gestão semafórica da cidade do Funchal”, revelou o autarca.

Estima que o concurso publico seja lançado no mês de Abril, prevendo que no Verão próximo a gestão dos semáforos do Funchal seja feita já por uma nova entidade, incluindo a manutenção física. “Estou muito confiante e expectante que esta medida será um forte contributo para a mobilidade”, realçou.

Ainda sobre a mobilidade, Bruno Pereira considera que o transporte público de passageiros é uma “boa alternativa” para reduzir o número de carros na cidade do Funchal. Lembrou, por exemplo, o incentivo criado à sua utilização, no início deste ano, que foi a implementação do passe gratuito para estudantes até aos 23 anos e para pessoas com mais de 65 anos de idade. Por outro lado, mencionou os 125 novos abrigos criados nos últimos anos pela Câmara Municipal do Funchal.

No que concerne ao estacionamento irregular, Bruno Pereira referiu que a CMF, em colaboração com a PSP, tem vindo a trabalhar para que a cidade do Funchal seja cada vez mais “disciplinada”. No ano passado, conforme referiu, foram emitidas 10 mil multas, num programa montado pela PSP para esse efeito.