Ao longo da História recente, a selecção portuguesa já teve de ‘recorrer’ ao ‘play-off’ para garantir a qualificação para fases finais de Europeus e Mundiais. Desta vez, no entanto, não é esse o caso. Mesmo assim, o ‘play-off’ para o Campeonato da Europa de 2024 é importante para Portugal. É aí que a selecção de Cristiano Ronaldo e companhia vai ficar a conhecer o adversário que falta na fase de grupos. Para já sabe que vai encontrar Turquia e Chéquia, ‘velhos conhecidos’ da Equipa das Quinas.

Sabe que selecções podem ainda integrar o grupo de Portugal? Vamos descobrir. A fase final do Europeu realiza-se na Alemanha entre 14 de Junho e 14 de Julho.

O ‘play-off’ para o Euro’2024 vai dar a conhecer as últimas três selecções apuradas. Uma vai para o grupo D, outra para o E e finalmente uma para o F, onde estão Portugal, Chéquia e Turquia.

Quatro possibilidades para Portugal

A UEFA divide o ‘play-off’ em três caminhos e cada um dos vencedores vai para o respectivo grupo, já conhecido, uma vez que o sorteio da fase final, mesmo com três vagas em aberto, realizou-se a 3 de Dezembro do ano passado.

Para Portugal interessa, então, o Caminho C, onde estão Geórgia, Luxemburgo, Grécia e Cazaquistão. Na prática, uma destas quatro será adversária da selecção de Roberto Martínez na fase final do Campeonato da Europa.

A selecção da Geórgia.

O ‘play-off’ é composto por jogos a eliminar a uma única mão. Os jogos vão para prolongamento se estiverem empatados no final do tempo regulamentar e, se necessário, seguem para o desempate através das grandes penalidades. Ou seja, é composto por meias-finais, a uma única mão, o mesmo acontecendo em relação à final.

O Luxemburgo sonha com a presença na fase final.

Relativamente ao Caminho C, nas meias-finais, agendadas para esta quinta-feira, a Geórgia recebe o Luxemburgo, em Tbilissi, enquanto a Grécia defronta, em Atenas, o Cazaquistão. Os vencedores desses dois jogos marcam encontro na final, que está agendada para 26 de Março.

A Grécia, selecção de má memória em 2004.

A final será na Geórgia ou Luxemburgo, consoante o apurado da meia-final. Ou seja, um deles vai receber a final do Caminho C. O outro finalista joga fora, portanto.

A selecção do Cazaquistão.

O mesmo acontece para os restantes Caminhos. No Caminho A a final será no País de Gales ou na Finlândia. No Caminho C Bósnia-Herzegovina ou Ucrânia, um deles será o anfitrião da final.

Quem sair vitorioso da final de cada Caminho – na próxima terça-feira - garante o apuramento para a fase final do Euro’2024.

Os últimos três bilhetes para o Euro

São 12 as selecções que vão disputar o ‘play-off’. Três delas vão conseguir os derradeiros bilhetes para a fase final do torneio. As seis meias-finais (uma por cada Caminho) acontecem esta quinta-feira, com os vencedores a avançarem para as três finais (uma por cada Caminho) a 26 de Março. As três equipas vencedoras desses jogos completam o alinhamento de 24 selecções para a fase final do Campeonato da Europa.

Quais são os jogos do ‘play-off’?

Meias-finais (21 de Março)

Caminho A: País de Gales - Finlândia e Polónia – Estónia

Caminho B: Bósnia e Herzegovina - Ucrânia e Israel – Islândia

Caminho C: Geórgia – Luxemburgo e Grécia - Cazaquistão

Finais (26 de Março)

Caminho A: País de Gales/Finlândia - Polónia/Estónia

Caminho B: Bósnia e Herzegovina/Ucrânia - Israel/Islândia

Caminho C: Geórgia/Luxemburgo - Grécia/Cazaquistão

Que selecções vão encontrar os vencedores do ‘play-off’ na fase final do Euro’2024?

O sorteio da fase final decorreu a 3 de Dezembro. Por isso, já são conhecidos os adversários dos vencedores do ‘play-off’ na fase de grupos do torneio que tem lugar na Alemanha.

Grupo D: Vencedor do Caminho A, Países Baixos, Áustria, França

Grupo E: Bélgica, Eslováquia, Roménia, Vencedor do Caminho B

Grupo F: Turquia, Vencedor do Caminho C, Portugal, Chéquia

Como foram definidas as 12 selecções presentes no ‘play-off’?

São 12 as equipas seleccionadas com base no seu desempenho na Liga das Nações da UEFA 2022/23 – os vencedores dos grupos das Ligas A, B e C, mas, se estes já tiverem garantido o apuramento, serão substituídos pela equipa seguinte na classificação da sua liga. As quatro vagas do ‘play-off’ são destinadas para cada liga, da Liga C à Liga A, em ordem alfabética inversa. A informação consta no site da UEFA.

“Se menos de quatro equipas de uma liga participarem no 'play-off', a primeira vaga disponível é atribuída ao vencedor do grupo com melhor classificação da Liga D, a Estónia”, acrescenta.

“As vagas restantes são então destinadas com base no ranking geral da Liga das Nações da UEFA 2022/23 para as selecções com melhor classificação que ainda não se apuraram, sujeitas à restrição de que os vencedores dos grupos das Ligas A, B e C não possam disputar o ‘play-off’ com equipas com melhor classificação”.