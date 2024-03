DRAAC promove iniciativas junto das escolas

No âmbito de iniciativas desenvolvidas pela Direcção Regional do Ambiente e Acção Climática (DRAAC) nos estabelecimentos de ensino, a secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, esteve hoje no Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia onde foi dado a conhecer o 'Jogo da Sustentabilidade', uma forma divertida passar conceitos e boas práticas ambientais.

Segundo nota enviada pela Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, na ocasião foi ainda apresentada a campanha 'Energia Habitação', que pretende proporcionar em ambiente de sala, uma simulação de investimento em equipamentos, painéis solares, bombas de calor, isolamento térmico e perceber o retorno em termos de poupança e de redução da pegada de carbono.

A iniciativa, que decorre no âmbito do projecto 'ESIA – Educar para a Sustentabilidade, Inovação e Ambiente', pretende promover a alteração de comportamentos individuais e colectivos que possam contribuir para a transição de uma economia circular e para a sustentabilidade.

O comunicado enviado dá ainda conta que estas iniciativas já chegaram "a cerca de 1.900 pessoas e um dos principais objectivos passa por promover a alteração de comportamentos individuais e coletivos, nomeadamente a transição para uma economia circular e para a sustentabilidade".