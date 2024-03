Chega propõe implementação do modelo britânico no Ensino Superior

A deputada do Chega, Maíza Fernandes, criticou esta quarta-feira, 20 de Março, o modelo de Ensino Superior português, que não dá resposta às necessidades dos jovens.

Na sequência da apresentação do projecto de decreto legislativo regional, da autoria do PCP, intitulado ‘Garante o apoio em 50% das propinas aos estudantes das instituições de Ensino Superior na Região Autónoma da Madeira’, a deputada afirmou que a medida não chega para resolver o problema dos jovens no acesso às universidades.

O Chega vai propor no Parlamento Nacional a implementação do modelo britânico, que isenta o pagamento das propinas até a inserção no mercado de trabalho.

O Reino Unido, explicou Maíza Fernandes, atribuiu um "financiamento estudantil para pagar as propinas e as despesas com o Ensino Superior", uma verba que é quitada depois de os jovens serem inseridos no mercado de trabalho.