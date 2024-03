Capitania prolonga e agrava aviso de mau tempo no mar

O aviso de mau tempo (Sinal 6) para o vento e mar do Arquipélago da Madeira foi prolongado pela Capitania do Porto do Funchal até às 6 horas de quinta-feira, sendo que no que toca ao vento que soprará de qualquer direcção terá força 7 (51 a 62 km por hora) e as ondas podem chegar aos 5 metros de altura na costa Norte.

Além da recomendação aos proprietários e armadores das embarcações para que "adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas", a autoridade marítima estende a recomendação "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras".

Assim, até pelo menos dia 21 de Março - com grande probabilidade de ser prolongado -, o vento de Norte soprará muito fresco a forte, mas a visibilidade será boa a moderada, sendo que ondulação na costa Norte será de Noroeste com 2 a 3 metros, passando a ondas de Norte com 4 a 5 metros, um ligeiro agravamento face ao anterior aviso, enquanto na costa Sul as ondas de quadrante Oeste terão 1 a 1,5 metros na parte Oeste da costa.

Resta saber se estes avisos chegam (ou têm chegado) a todos, nomeadamente turistas que, por vezes, parecem desconhecer os perigos que são falados nestas recomendações.

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;