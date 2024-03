Alterações climáticas e urbanização fazem temperatura subir 3 graus

A capa do DIÁRIO desta quarta-feira traz, em destaque, a notícia que dá conta de que as alterações climáticas e a urbanização fazem temperatura subir 3 graus. A precipitação diminuiu 10 milímetros em 2023, que foi o ano mais quente no Funchal desde que há registos. Para tal têm contribuído a impermeabilização das ruas e o crescimento da construção.

Uma fotografia com Manuel António Correia de um lado e Miguel Albuquerque do outro ilustra o duelo que divide o partido. Nesta edição damos a conhecer as frases fortes, as bandeiras e o rumo que os dois candidatos à liderança do PSD-M pretendem para o partido. O que une e o que separa os candidatos que amanhã protagonizam uma das mais disputadas corridas à liderança da estrutura da governação na Madeira.

“A Inteligência Artificial não nos vai substituir”, esta é a certeza deixada por Sofia Castro Fernandes, autora de ‘às 9 no meu blog’, que será uma das oradoras da Conferência Inovação e Futuro, organizada pelo DIÁRIO, sábado, no Funchal.

Em destaque na primeira página temos, ainda, que o Ministério Público entende que castigo para padre Anastácio foi leve.

E fechamos a capa dizendo que perto de 5 mil faltaram ao dentista. Mas os números revelam, também, que o Servido de Medicina Dentária do SESARAM deu mais de 29 mil consultas em 2023, número que tem vindo a crescer. Cáries e doença periodontal são as mais comuns, numa abordagem que lembra que hoje é o Dia Mundial da Saúde Oral.

