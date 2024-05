Colóquio do Mercado Quinhentista terá lançamento de dois livros

O tema do Mercado Quinhentista de Machico, para este ano, será 'Machiquo, Chão de Fogo', sendo que a iniciativa acontece já amanhã, sábado, no Forum Machico. A par do colóquio serão ainda apresentados dois livros dos temas das edições anteriores.

Este projecto do Mercado Quinhentista nasceu no seio da Escola Básica e Secundária de Machico, em 2006, como um projeto de natureza pedagógica. "A ideia da realização do Colóquio do Mercado Quinhentista surge logo na IIª edição do MQ, fruto da necessidade de se criar um momento formativo, um espaço de debate e de actualização científica, com especialistas, que antecedesse os dias do evento e servisse de base a uma melhor contextualização/ compreensão dos temas que foram abordados ao longo das diversas edições do MQ", refere nota à imprensa,

Nesta edição, as comunicações apresentadas nos dois últimos Colóquios do Mercado Quinhentista, em 2022 e 2023, ganham corpo nos Caderno do Colóquio MQ. As preleções que, até então, só poderiam ser vivenciadas presencialmente, serão publicadas em dois livros: Água Sangue da Terra e Tristão das Damas.