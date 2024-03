Será que os passageiros desordeiros são normalmente britânicos alcoolizados?

Ontem, um voo da companhia Jet2, oriundo da cidade escocesa de Edimburgo e com destino a Tenerife, desviou a sua rota para o Porto Santo, para desembarcar um passageiro britânico que estava a provocar distúrbios a bordo.

Nos comentários a esta notícia, uma cidadã dizia no Facebook que era o resultado de “muita bebida antes de entrar no avião”. No site do DIÁRIO, outra leitora argumentou que “enquanto não proibirem a venda e consumo de álcool a bordo, e não fizerem o teste do balão aos passageiros e tripulação, estas cenas irão acontecer”. Na procura de explicações para o fenómeno, vários outros leitores acrescentaram ao consumo de bebidas alcoólicas três outros factores: quem provoca estas situações são cidadãos “britânicos”, “de classe baixa” e que viajam “de férias em companhia de custo baixo”. Será mesmo assim?

Numa pesquisa não exaustiva realizada pelo DIÁRIO, encontrámos os seguintes sete casos de voos que aterraram ou partiram dos dois aeroportos da Madeira com passageiros desordeiros a bordo, registados nos últimos seis anos:

05/09/2018

Um Boeing 737 da Ryanair, proveniente de East Midlands (Reino Unido), aterrou de emergência na pista do Aeroporto do Porto Santo, quando seguia para as Canárias. Tudo porque um casal britânico, com cerca de 30 anos, se desentendeu e agrediu mutuamente em pleno voo. Havia suspeitas de que ambos se encontravam alcoolizados, depois de beberem vodka a bordo.

13/07/2019

A Polícia de Segurança Pública deteve um passageiro estrangeiro, aparentemente alcoolizado, que causou distúrbios a bordo de um avião da TAP, proveniente de Lisboa. A detenção ocorreu quando o avião aterrou no Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo. O indivíduo aparentava estar embriagado. Começou por implicar com duas pessoas que estavam sentadas ao seu lado. Depois exaltou-se e acabou por ser imobilizado pelos próprios passageiros em pleno voo. Um elemento da tripulação optou por atar-lhe as mãos com um fio, mas o passageiro conseguiu soltar-se e voltou a fazer confusão a bordo.

18/09/2022

Um desentendimento entre vários passageiros, num voo da Ryanair que seguia de Manchester para Tenerife, obrigou o comandante a aterrar no Aeroporto do Porto Santo, para desembarcar os protagonistas. A aterragem aconteceu por volta das 20h00 e pelo menos quatro passageiros, da mesma família, foram obrigados a desembarcar. Quando pisaram solo nacional, foram acompanhados por agentes da PSP e do SEF. Duas ambulâncias também foram accionadas para o Aeroporto.

04/11/2022

Em 4 de Novembro de 2022, um voo da companhia Wizz Air que seguia de Gatwick (Londres) para a Madeira teve de divergir para Lisboa, porque uma “mulher bêbeda” atacou elementos da tripulação e passageiros. A passageira problemática foi detida por agentes da PSP após o avião aterrar na Portela. A situação foi filmada por outros passageiros. O incidente provocou um atraso de seis horas na chegada ao destino.

22/12/2022

Uma discussão de um casal a bordo de um avião da Easyjet, que procedia de Manchester (Reino Unido) para Tenerife (Canárias), levou o comandante a mudar de rota e a aterrar no Porto Santo, expulsando os dois passageiros do aparelho. PSP, SEF e uma empresa de segurança privada foram chamados a intervir. Segundo informações recolhidas na altura pelo DIÁRIO, o consumo excessivo de álcool terá contribuído para o desentendimento do casal, uma vez que ambos estavam embriagados.

17/07/2023

A PSP deteve um britânico de 26 anos no Aeroporto do Porto Santo por ter desobedecido às ordens da tripulação num voo que vinha de Edimburgo (Reino Unido) com destino a Tenerife, o qual acabou por divergir devido ao comportamento do passageiro. À chegada do avião, os polícias foram informados pelo comandante da aeronave que um passageiro encontrava-se "bastante exaltado e não cooperante, pondo em causa a segurança, quer da tripulação quer dos restantes passageiros, motivo pelo qual não poderia prosseguir viagem”. Os agentes da PSP abordaram o cidadão e “tentaram resolver a situação de forma pacífica, através de várias tentativas de diálogo”, mas sem sucesso. O homem recusou-se a seguir as instruções das autoridades, “pelo que foi necessário recorrer a arma eléctrica de baixa potencialidade letal [taser]" para o neutralizar e retirar do avião e garantir a segurança dos demais passageiros e tripulação.

15/03/2024

Um Boeing 737 da companhia Jet2, que seguia de Edimburgo (Reino Unido) para Tenerife (Canárias), teve de desviar a rota para Porto Santo, para deixar um passageiro britânico que provocou desacatos a bordo. Quatro agentes da PSP foram a bordo retirar o indivíduo, que estaria alcoolizado e insistia em utilizar um cigarro electrónico.

Da análise a este conjunto de situações é possível identificar um padrão. Em quase todos os casos foi assinalado o consumo de bebidas alcoólicas pelos passageiros que provocaram problemas a bordo. A totalidade dos episódios foi protagonizada por cidadãos britânicos e ocorreu em voos de companhias de baixo custo (as chamadas 'low cost'). Não é possível identificar a classe social dos envolvidos.

Obviamente ocorrem situações semelhantes noutros pontos do Mundo e não se restringem a uma determinada nacionalidade ou segmento de mercado da aviação. Aliás, num artigo da revista Condé Nast que analisou este tema, uma especialista mencionou dois motivos que levam alguns passageiros a terem propensão para o consumo de bebidas alcoólicas antes de realizarem viagens de avião: bebem para acalmar os nervos e conseguir dormir nos aviões; e porque tendem a entrar em ‘modo de férias’, mais relaxadas e/ou festivas.

No entanto, há que concluir que a maioria dos episódios de desobediências em voos que partiram ou aterraram no nosso arquipélago envolveram passageiros britânicos, aparentemente sob efeito do álcool.