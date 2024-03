Buscas por turistas desaparecidos foram suspensas

Foram suspensas as buscas pelo casal de turistas desaparecido desde o último sábado em São Vicente.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a brigada de busca e salvamento, socorro e resgate em montanha da Polícia de Segurança Pública, a GNR e a Autoridade Marítima estiveram esta segunda-feira a procurá-los com a ajuda de drones do Serviço Regional de Protecção Civil e do Comando Operacional da Madeira, mas não encontraram qualquer pista sobre o seu paradeiro.

As buscas vão ser retomadas amanhã logo pela manhã, garantiu ao DIÁRIO o comissário da PSP, João Góis.