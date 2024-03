Inscrições nos exames nacionais de acesso ao ensino superior terminam hoje

Os alunos do secundário têm até ao final do dia de hoje para se inscreverem nos exames nacionais que queiram utilizar como provas de ingresso no ensino superior.

O prazo, que arrancou no início da semana passada, destina-se aos alunos do 11.º e 12.º anos que pretendam realizar exames finais nacionais exclusivamente como provas de ingresso para efeitos de acesso ao ensino superior.

As inscrições são feitas pelas famílias na Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames (PIEPE), que está disponível em https://jnepiepe.dge.mec.pt, cabendo depois aos serviços de administração escolar proceder à sua validação.

Os estudantes que estão agora no 12.º ano só realizam exames às disciplinas que elejam como provas de ingresso, não se aplicando ainda as novas regras de conclusão do ensino secundário, que vão obrigar os alunos a fazer exame de Português e de outras duas disciplinas, à escolha.

Hoje, termina igualmente o prazo para os alunos em ensino individual ou doméstico que queiram realizar as provas de aferição do 2.º, 5.º e 8.º anos, as provas de equivalência à frequência dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, provas finais e provas a nível de escola do 3.º ciclo do ensino básico.

Para os restantes alunos, as inscrições nessas provas são automáticas.

Este ano, as provas de aferição e as provas finais do ensino básico voltam a realizar-se em suporte eletrónico. Já os exames finais nacionais do ensino secundário serão realizados em suporte papel.