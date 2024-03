Treinadores defendem que Portugal tem qualidade para lutar pelo Euro2024

Os treinadores Rui Vitória, Abel Ferreira e Pedro Caixinha defenderam hoje que Portugal tem qualidade para lutar pelo Euro2024 de futebol, e não pouparam elogios à qualidade individual e coletiva dos jogadores portugueses e ao selecionador Roberto Martínez.

"Portugal tem qualidade de jogadores e organização. Jogadores em idades ótimas para poder dar resposta e eu acho que estamos na presença de um lote fantástico de jogadores", destacou Rui Vitória.

Além da qualidade, os jogadores também estão, no seu entender, "no momento certo, muitos deles", assim como "esta mistura de jogadores mais jovens e menos jovens, que dá uma combinação perfeita para se poder estar a lutar pelo título".

"Eu acho que Portugal tem condições e qualidade para fazer um belíssimo europeu, eu não tenho muita dúvida sobre isso. Nós temos essa riqueza que, a este nível do futebol, é quase ímpar e nascem, e estão a nascer, jogadores quase como cogumelos, e jogadores de qualidade", realçou Rui Vitória.

Abel Ferreira defendeu que a seleção lusa, orientanda por Roberto Martínez, chegou a um ponto de maturidade competitiva e do próprio grupo "que permite sonhar, mas sonhar de olhos abertos" e disse "acreditar mesmo que Portugal pode fazer algo de diferente".

"Porque tem jogadores para isso, tem um treinador extremamente inteligente, que utiliza todos os recursos que tem ao serviço da equipa e, como português que sou, desejo todo o sucesso. Seguramente vou estar a torcer para que tenham sucesso", assumiu Abel Ferreira, que está a treinar o Palmeiras, no Brasil.

O técnico acrescentou ainda que "Portugal chega num momento muito bom, não só por o passado recente do crescimento dos jogadores, como também pela maturidade competitiva do próprio grupo de trabalho".

"Acho que os portugueses podem ter fé e acreditar como eu acredito e digo isso aos brasileiros, acho que Portugal está pronto e preparado para grandes conquistas. É o meu sentimento", sublinhou.

O treinador português do Bragantino, Pedro Caixinha, disse que, hoje em dia, "todos os jogadores têm experiência internacional, sabem o que é jogar e competir ao mais alto nível" o que, no seu entender, fará com que Portugal saia "beneficiado".

"A própria seleção tem um treinador com uma visão do jogo muito atual, ou seja, muito ligada aos modelos superiores do rendimento. Acho que é muito importante, porque o jogo tem uma evolução constante e parece-me que ele está muito claramente nessa linha em termos daquilo que é a liberdade comportamental que os jogadores têm em cada um dos momentos do jogo", destacou Pedro Caixinha.

O que, no seu entender, "é importante, porque vai, claramente, de encontro às características que os jogadores têm e daquilo que é a cultura futebolística" portuguesa.

"E uma vez que eles já sabem o que é ganhar, então estarão também muito mais próximos, certamente, de voltar a ganhar e é isso que esperamos", disse.

Os três técnicos falavam aos jornalistas à margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), onde participaram com Joel Rocha no painel sobre "Modelação do treino em função do contexto competitivo".

O Fórum da ANTF terminou hoje em Viseu, cidade europeia do Desporto em 2024, e contou com a presença de 1.200 treinadores de futebol e futsal, e foi "o mais participativo de sempre", disse à agência Lusa o presidente, José Pereira.