Amorim diz que está a planear próxima época no Sporting e conta com Gyökeres

O treinador Rúben Amorim disse hoje que está a planear a próxima época no Sporting, quer ser bicampeão nacional de futebol e conta com o avançado Viktor Gyökeres, mas lembrou, em Alcochete, que não controla o futuro.

"Não controlamos o futuro, mas estou muito focado no Sporting e no trabalho. Os erros que cometi no passado, certamente não irei cometer no futuro, o meu foco é apenas o Sporting e estamos a planear a próxima época com o máximo de pormenor", disse o técnico, em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Estoril Praia.

Antes, já tinha insistido que "nada mudou" em relação ao seu futuro, uma vez que tem mais dois anos de contrato com os 'leões', e esclareceu que não afirmou durante a festa do título, no domingo, que o Sporting vai ser bicampeão, mas sim que isso se irá "ver".

"Todos os clubes querem ser campeões na próxima época e nós temos esse objetivo de voltar a ser campeões. Sou um homem que não costuma beber, também já tinha bebido duas cervejas... A euforia, o momento, tudo levou àquele ponto, mas que não haja dúvidas nenhumas de que queremos ser bicampeões", apontou.

A continuidade do técnico em Alvalade voltou a dominar a conversa com os jornalistas, mas Rúben Amorim 'refugiou-se' sempre no contrato em vigor e, quando o tema da continuidade se voltou para Gyökeres, o técnico afirmou que conta com o melhor marcador da equipa, mas admitiu que "vai ser um defeso complicado para os adeptos do Sporting".

"Nós vamos fazer o máximo para manter o Viktor [Gyökeres], é um jogador muito importante para nós, mas já passámos por estas situações. Há que salvaguardar tudo e precaver o futuro. Contamos com o Viktor para o próximo ano, mas é um grande jogador e por isso vamos ter de esperar [para saber se fica]", desabafou o treinador.

Rúben Amorim falou sobre o seu futuro no Sporting em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Estoril Praia, no sábado, a contar para a 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O Sporting sagrou-se campeão nacional de futebol no domingo, após vencer o Portimonense, na véspera, por 3-0, beneficiando da derrota do Benfica, por 2-0, na visita ao Famalicão.