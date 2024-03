Presidente do maior sindicato da PSP em visita de quatro dias à Madeira

Uma comitiva da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), liderada pelo seu presidente Paulo Santos, desloca-se à Região entre 11 e 14 de Março de 2024, para estabelecer contactos com os polícias no Funchal e no Porto Santo, e inteirar-se das principais preocupações e reivindicações dos elementos da força de segurança.

A visita da ASPP/PSP prende-se com "os problemas que continuam a assolar os seus associados e os polícias em geral (agentes, chefes e oficiais) naquele Comando Regional, e tem como propósito auscultar, esclarecer estes profissionais e persistir com as entidades responsáveis", refere a estrutura regional do sindicato em comunicado de imprensa.

"A ASPP/PSP continua a manifestar grande preocupação, relativamente às condições das esquadras onde prestam serviço, não só pelos problemas estruturais das instalações, mas também pela falta de manutenção destas, pelo reduzido efetivo policial e o seu envelhecimento, pela escassez de material, entre muitas outras ausências e insuficiências, como a falta de convenções com os médicos e estabelecimentos de saúde e a não atribuição de um subsídio de insularidade" Adelino Camacho, coordenador regional da ASPP

A ASPP/PSP posteriormente fará um balanço das acções, dando conhecimento ao Ministério da Administração Interna, bem como à Direcção Nacional e ao Governo Regional, refere o sindicato que considera que "a distância e o isolamento jamais poderão ser fatores para o não reconhecimento das especificidades da insularidade".