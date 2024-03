Marítimo vence Tondela num jogo com duas expulsões para a equipa da casa

O Marítimo venceu o encontro frente ao Tondela, hoje, por 3-0, num jogo a contar para a 25.ª jornada da II Liga. A equipa da casa ficou condicionada quase de início quando, aos 18 minutos, Yaya acabou expulso após amostragem de vermelho pelo árbitro João Pedro Afonso.

Cerca de 10 minutos após a expulsão do jogador do Tondela, o Marítimo adiantava-se no marcador através de Rodrigo Borges, na sequência de um pontapé livre à entrada da área.

Já no arranque da segunda parte, aos 48 minutos, seria a vez de Lucas Mezenga ver o cartão vermelho.

Aos 70 minutos, nova mexida no marcador, desta feita através de Jr. Almeida. Estava consumado o 2-0. Rodrigo Borges voltava a marcar, desta feita aos 84 minutos.