Polícia Florestal visita escolas da Madeira para captar novos talentos

O Corpo de Polícia Floresta (CPF) da Região Autónoma da Madeira iniciou esta sexta-feira, 8 de Março, um roteiro pelas escolas da Região com um programa de captação de talentos.

O objectivo da acção passa, primeiro, por dar a conhecer a profissão de Polícia Florestal, a sua missão e funções, sensibilizando a comunidade escolar para a importante missão dos profissionais.

O programa arrancou ontem na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar de São vicente com a demonstração de alguns equipamentos utilizados pelo CPF, nomeadamente os drones e os veículos equipados, o que suscitou muita curiosidade por parte das crianças.

A actividade do CPF é desenvolvida em três vertentes distintas, uma enquanto Órgão de Polícia Criminal, através de uma acção de policiamento, fiscalização, vigilância e investigação no âmbito da legislação Florestal e Penal. Outra, enquanto Agente de Protecção Civil, no âmbito do socorro e na vigilância e colaboração ao combate de incêndios rurais/florestais. Por fim, como técnicos do Instituto de Florestas através do acompanhamento de actividades técnico-científicas no campo, como sejam a recolha de informação, a identificação de incidências anómalas, o apoio à investigação e à intervenção em ações de carácter técnico de âmbito florestal.