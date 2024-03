Filme de animação ‘Worms’ do Conservatório integra selecção oficial de festival húngaro

O filme de animação ‘Worms’ (‘Vermes’, em português), produzido pelos alunos do Curso Livre de Cinema de Animação do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, foi seleccionado para a programação oficial do festival ‘AMIK Our Culture Short Film Festival’, de Budapeste.

"Entre os mais de 1500 filmes recebidos, de mais de 70 países, esta curta de animação foi escolhida para fazer parte da selecção oficial da 6.ª edição deste festival especializado em obras de jovens autores de até 30 anos, que decorreu esta semana no Puskin Cinema em Budapeste, Hungria", revela o Conservatório através de uma nota de imprensa.

O Conservatório relembra que, em 2023 este filme foi exibido no ‘Lift-Off Filmmaker Sessions by Lift-Off Global Network’, em Londres, Reino Unido; no ‘Animator FEST - European Youth Festival of Animated Film’, em Jagodina, Sérvia; e no ‘Student World Impact Film Festival’, em Nova York, Estados Unidos da América. Estas selecções marcaram a presença do filme em eventos de cinema significativos, em diferentes partes do mundo.

Este filme, uma criação inovadora de 6 alunos de Cinema de Animação, tem conquistado reconhecimento além-fronteiras, reflectindo o compromisso e a criatividade da instituição e dos seus estudantes.

A acção do filme ‘Vermes’ desenrola-se no planeta Maçã, onde a vida se torna cada vez mais desafiadora para as minhocas que nele habitam. A competição acirrada pelo melhor pedaço da maçã desencadeia um conflito que ameaça a sobrevivência de toda a espécie.

Esta narrativa simbólica e envolvente oferece uma reflexão sobre cooperação, sobrevivência e as consequências das nossas ações no meio ambiente.

As vozes são de 11 alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação.

A direcção do projeto foi da responsabilidade do professor de cinema de animação, João Pedro Pereira.

O trailer do trabalho pode ser visualizado pode ser visualizado no canal de YouTube do Conservatório, em https://www.youtube.com/watch?v=17P3Fe9tHSk.