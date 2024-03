Muitas Marias já votaram no Porto Moniz

Para já, no Porto Moniz, o protagonista do dia eleitoral vai sendo o tempo. A chuva miudinha que vai caindo, o frio e o mar alteroso vão captando atenções e os reparos, mas ainda assim não impedem as muitas Marias deste concelho de votar.

Há quem chegue chegue de calção e finja que os 11 graus é prenúncio de calor à vista.

A mesa quatro da Santa está dividida desde a letra M até à letra Z de Zélia, a última eleitora, já ali tinham votado “mais 50 mulheres”, a esmagadora das quais são idosas, contabilizava o secretário da Assembleia de Voto.

Por cá, dizem que as mulheres têm esse nome, comunga uma senhora, por sinal também Maria. Chega de lenço à cabeça e guarda-chuva. É daquelas que não falha faça sol, chuva ou nevoeiro, como é o caso.

Nesta localidade a maioria dos 1.012 eleitores é costume votar até às 15 horas, logo depois do almoço. De manhã a afluência aconteceu há pouco, depois do término da missa dominical.

Dali à vila é sempre a descer e não se leva muito a chegar onde os caminhos vão dar à o outra mesa de voto. Aqui a atração está no mar. Os turistas ignoram as barreira e aglomeram-se nos pontos onde querem ver mais perto a rebentação das ondas.

E nem sabem que hoje, afinal, Portugal está mergulhado no acto eleitoral.