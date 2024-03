'HBG' integra projecto de acreditação internacional a ter lugar na Chéquia

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, através do Clube Europeu, integra, mais uma vez, um projecto de acreditação internacional, no âmbito do programa ERASMUS+, que terá lugar Jeseník, Chéquia.

"Esta mobilidade decorrerá de 11 a 15 de Março e integrará a formação de alunos, sempre com o foco na melhoria do sucesso escolar; no reforço de uma cultura de cidadania activa, numa perspectiva inclusiva e responsável; na incrementação do envolvimento da comunidade educativa na vida da escola e implementação de medidas que promovam o envolvimento pessoal/ profissional e organizacional da HBG", revela a escola através de uma nota de imprensa.

A comitiva da HBG consiste de duas docentes e nove alunos que, ao longo desta semana, na escola parceira Gymnázium Jeseník, participarão em formações/ estágios que visam o alargamento e aprofundamento de conhecimentos e competências profissionais". Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia

"Fundindo as vertentes educativas, culturais e sociais, preconizadas pelo universo Erasmus, existirá, então, a oportunidade de conhecer e absorver a cultura local através visitas organizadas. Haverá o 'Dia dos Desportos de inverno'; o 'Dia da Natureza e Ambiente', o 'Dia da História e Spa' onde os parceiros poderão esquiar e fazer snowboarding; atravessar a Sky Bridge (ponte pedonal suspensa mais longa do mundo); deslocar-se pelo Sky Walk (infraestrutura de madeira com mais de 55 metros acima do solo e de onde é possível comtemplar as magníficas vistas da montanha de Králický Sněžník); conhecer o museu Handmade Paper Mill, visitar o Priessnitz Spa e usufruir do Spa termal", acrescenta a mesma nota.

E conclui: "Com a participação nestes projectos internacionais, a HBG reitera o seu papel activo na cidadania europeia, possibilita experiências inesquecíveis aos seus participantes, fomenta aprendizagens em contextos extraescolares e reforça a sua internacionalização bem como a projecção da região em contexto europeu".