Recital de piano a quatro mãos no segundo dia do Festival de Música da Madeira

Realizou-se esta tarde/noite, na Assembleia Legislativa da Madeira, o segundo concerto do XXXVII Festival de Música da Madeira, um recital de piano a quatro mãos com as conceituadas Arminé Soghomonyan e Anaït Serekian, sob a direcção artística do violinista Norberto Gomes.

Este concerto, que teve casa cheia, foi precedido da intervenção de Emanuel Gaspar, curador associado ao evento, que fez uma breve intervenção sobre o monumento classificado onde está sediada a Assembleia Legislativa da Madeira, onde decorreu o recital.

O festival, organizado pela ANSA/Orquestra Clássica da Madeira, teve início no sábado à noite, na Sé do Funchal, com a actuação da Orquestra Clássica da Madeira, sob a direcção do maestro Martin André, que contou com quatro solistas, a jovem soprano Tatiana Vizir, a contralto Maria Luís de Freitas, o tenor Alberto Sousa e o baixo Ricardo Panela, e o Coral de São José dos Açores, composto por 55 coralistas.