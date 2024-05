Machico recebe Europeu de Masters Trail Running

O concelho de Machico recebe, este fim-de-semana, o Campeonato Europeu de Masters Trail Running e Corrida de Montanha (EMORRC - European Masters Off-Road-Running Championship), com um conjunto de provas que vão juntar centenas de atletas internacionais, nacionais e regionais nos trilhos da localidade.

A abertura do evento será no dia 9 de Maio com um desfile, com todas as delegações presentes, que percorrerá várias artérias da baixa de Machico, com início na Banda D’Além e término na Praça do Fórum, onde se realizará a cerimónia de abertura.

A competição propriamente dita decorrerá nos dias 10, 11 e 12, estando a cerimónia de encerramento marcada para o dia 12, às 18 horas, na Promenade de Machico.

"Além dos campeonatos de Montanha (8km, dia 10 de Maio, às 9h00, com início e fim na Praça do Fórum) e Trail Running (33km, dia 12 de maio, às 8h00, com início e fim na Praça do Fórum), haverá, pela primeira vez, a Corrida Vertical com uma distância de 4.962 metros e desnível positivo 1.000 metros (dia 11 de maio, às 10h00, com início na Silveira – Machico)", conforme podemos ler num comunicado enviado às redacções.

A Câmara de Machico realça que a realização desta prova internacional "enquadra-se nas políticas de promoção e divulgação do Concelho que a Autarquia tem vindo a implementar ao longo dos anos, sendo o desporto um dos principais vetores desta promoção e uma mais-valia para o turismo e para a economia local".

O evento é organizado pela European Masters Athletics (EMA), a Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira e a Câmara Municipal de Machico.