Maior investigação ao mar profundo da Madeira termina hoje

A maior expedição já realizada ao mar profundo da Madeira, designada 'JellyWeb' e baseada no navio científico alemão ‘Maria S. Merian’, termina nesta segunda-feira.

A expedição, que teve início a 9 de Fevereiro, é coordenada pela GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel, da Alemanha, em parceria com o MARE-Madeira/ARDITI, o Museu Nacional de História Natural do Smithsonian Institution dos EUA, a Universidade do Sul da Dinamarca e a Universidade de Hamburgo. Os trabalhos foram coordenados na Região pelo investigador do MARE-Madeira/ARDITI João Canning-Clode.

A 'JellyWeb' pretende explorar o mar menos conhecido da Macaronésia, sendo que a investigação incide nas áreas da biologia e ecologia marinha, especificamente nas cadeias alimentares oceânicas e no papel do zooplâncton gelatinoso. Esta é uma das cinco expedições de alto mar que aconteceram nas nossas águas nos últimos 50 anos e a maior até à data. Pretende-se que seja uma oportunidade para conhecer melhor os habitats únicos do fundo do mar e a vida à volta da costa da Madeira.

A Região pretende demonstrar o seu valor nos esforços globais de investigação em águas profundas. A expedição é mais um passo no fortalecimento das parcerias internacionais e experiência em investigação em alto mar na Madeira. Espera-se que permita atrair maiores investimentos em investigação, ajudando a desenvolver e a criar mais oportunidades de emprego altamente qualificado para a Região.

O fundo do mar é o lar de alguns dos ecossistemas e formas de vida menos explorados do planeta. É também é essencial para o ciclo do carbono e os ciclos dos nutrientes que sustentam a vida subaquática (e em terra) e mitigam as alterações climáticas. O mar profundo está ameaçado pelas pressões humanas e pelo aumento das temperaturas. Por isso são necessárias mais pesquisas nas profundezas, de modo a proteger toda a vida e os meios de subsistência que dependem de um oceano saudável.

OUTRAS INICIATIVAS A DECORRER NESTE DIA

10h00 - Reunião da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude, no parlamento regional

10h00/14h30 - Clube Naval do Funchal celebra o Dia Mundial da Obesidade, com rastreio da obesidade, aula de dança Naval Aquagym, um debate/mesa redonda com a participação do secretário regional da Saúde e especialistas de Endocrinologia, Exercício Físico, Medicina Geral e Familiar, Nutrição, Oncologia e Psicologia

11h00 - O presidente da Assembleia, José Manuel Rodrigues, recebe, em audiência, a direcção da Associação de Jovens Madeirenses Conectados

15h00/16h30 - Sessão de abertura do Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela, na Escola Secundária Jaime Moniz

17h00 - Lançamento do livro 'As Desventurosas Aventuras de Apolinaire, o Gato Filósofo', de Nicole Collet, vencedora da edição de 2023 do Prémio Literário da Cidade do Funchal-Edmundo de Bettencourt, no palco principal da 50.ª Feira do Livro do Funchal na Placa Central da Avenida Arriaga.

AGENDA POLÍTICA

10h00 - Alternativa 21 visita o Mercado dos Lavradores

10h00 - PS visita as unidades de investigação da Universidade da Madeira Campus da Penteada

14h00 - Acção Política do JPP, no Hospital Dr. Nélio Mendonça

17h00 - CDU realiza iniciativa política na Rua Fernão de Ornelas

PRINCIPAIS EFEMÉRIDES DE 4 DE MARÇO

1394 - Nasce o Infante D. Henrique, no Porto.

1777 - D. Maria I demite o Marquês de Pombal e afasta-o de Lisboa.

1809 - Invasões Francesas. As tropas portuguesas impõem a retirada estratégica do general Soult, no rio Minho.

1811 - Termina a terceira invasão francesa com a retirada do general Massena.

1832 - Morre, com 41 anos, Jean-François Champollion, egiptólogo francês, pioneiro na decifração do antigo alfabeto egípcio.

1852 - Morre, aos 42 anos, o escritor russo Nikolay Vasilyevich Gogol, autor de "O Capote" e de "Almas Mortas", obra fundadora da moderna Literatura russa.

1852 - Almeida Garrett toma posse como secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros no Governo do Duque de Saldanha.

1859 - Os deputados portugueses José Estêvão e Vicente Ferrer apresentam a "moção laica" para impedir "as influências e demasias de qualquer espécie religiosa", nas instituições oficiais portuguesas.

1861 - O advogado norte-americano Abraham Lincoln é investido 16º. Presidente dos EUA.

1869 - Nasce Eugénio de Castro, poeta e professor, pioneiro do simbolismo na poesia portuguesa.

1911 - Morre, com 54 anos, o escritor português Fialho de Almeida, autor de "Vida Irónica" e "Os Gatos", fundador da revista A Crónica.

1917 - Grande Guerra 1914-1918. O exército alemão começa a retirada da frente ocidental.

1931 - O Diário do Governo publica o regulamento do Condicionamento Industrial, aprovado em fevereiro.

- Pacto entre o vice-rei britânico Lord Irwin e o líder indiano Mahatma Gandhi para a libertação de presos políticos na Índia.

1933 - O democrata Franklin D. Roosevelt inicia o primeiro dos quatro mandatos como 32º. Presidente dos EUA. Apresenta o "new deal", para responder à Grande Depressão.

- Francis Perkins, a primeira mulher no Governo dos EUA, aceita a pasta do Trabalho. Há 13 milhões de americanos no desemprego.

1948 - Começa o julgamento dos membros da Comissão Central do MUD Juvenil pela Ditadura do Estado Novo.

1965 - A Síria nacionaliza a produção e a extração de petróleo.

1972 - A Síria nacionaliza as companhias distribuidoras de petróleo a operar no país.

1979 - O Papa João Paulo II publica a primeira carta encíclica do pontificado "Redemptor Hominis".

1984 - Morre, com 79 anos, Pedro Homem de Mello, autor de "Povo que Lavas no Rio".

1992 - O Supremo Tribunal Administrativo da Argélia dissolve a Frente Islâmica de Salvação.

1996 - A administração das Ordens Portuguesas atribui o Grande Colar da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, a mais alta condecoração do país, a Mário Soares, no final do segundo mandato presidencial.

1998 - Desaparece Rui Pedro, criança de Lousada, com 11 anos de idade.

1999 - Xanana Gusmão, dirigente histórico da Fretilin, preso em Jacarta, capital da Indonésia, afirma, em entrevista, que os timorenses querem a transição pacífica para a autodeterminação.

2001 - Cai o tabuleiro da ponte Hintze Ribeiro, que liga Entre-os-Rios a Castelo de Paiva, provocando a morte a 59 pessoas.

2004 - O ministro da Segurança Social e do Trabalho, Bagão Félix, apresenta a proposta governamental de regulamentação do Código de Trabalho, no Parlamento, afirmando que esta "não retira direitos aos trabalhadores, mas sim reforça deveres".

- Morre, com 74 anos, Claude Nougaro, cantor e poeta francês.

2005 - O primeiro-ministro, José Sócrates, apresenta a composição do XVII Governo Constitucional.

- Morre, com 73 anos, o jornalista e profissional da rádio José Matos Maia, produtor da versão portuguesa de "A Guerra dos Mundos"/"A Invasão dos Marcianos", inspirada na encenação de Orson Welles, da obra de H. G. Wells.

2007 - Tropas australianas atacam, às primeiras horas da madrugada, posições do major rebelde Alfredo Reinado em Same, Sul de Timor-Leste, provocando quatro mortos e dois feridos entre os revoltosos. A notícia do ataque contra Reinado, que se pôs em fuga, desencadeia uma vaga de violência em vários bairros de Díli.

- O cineasta português Hugo Vieira da Silva é eleito o melhor realizador do Festival de Cinema Contemporâneo da Cidade do México, com o filme "Body Rice".

- Morre, com 95 anos, Lev Aslanovich Tarassov, Henri Troyat, escritor francês de origem russa, decano dos académicos franceses, Prémio Goncourt 1938.

2009 - O Tribunal Penal Internacional emite um mandado de prisão contra o Presidente do Sudão, Omar el-Béchir, por genocídio, crimes de guerra e contra a humanidade.

- Morre, aos 92 anos, Horton Foote, dramaturgo e argumentista norte-americano, distinguido com o Óscar, em 1963, pela adaptação de "Não Matem a Cotovia"/"Na sombra e em 1984 o Óscar pelo guião de "Tender mercies" ("Amor e compaixão").

2010 - O Governo grego apresenta um orçamento que convence Banco Central Europeu, Fundo Monetário Internacional e Comissão Europeia. Apesar da contestação sentida nas ruas, o primeiro-ministro da Grécia anuncia a subida do IVA de 19% para 21%, um corte de 33% nos subsídios (Natal, Páscoa e férias) dos funcionários públicos e aumento dos impostos sobre combustíveis, tabaco e bebidas alcoólicas.

- Morre, aos 102 anos, Joaquim Fiúza, antigo velejador e medalha de bronze em star nos Jogos Olímpicos Helsínquia 1952.

- Morre, aos 76 anos, o fundador do jornal A Capital, Rogério Fernandes.

2012 - Vladimir Putin vence as eleições Presidenciais russas à primeira volta, com mais de 60% dos votos.

2013 - A Letónia assina o pedido oficial de adesão ao euro, que deverá permitir a este país báltico de dois milhões de habitantes tornar-se no 18.º membro da zona euro, a 01 de janeiro de 2014.

- Morre, aos 87 anos, Maria Estela de Antas Varejão Costa Gomes, viúva do antigo Presidente Francisco Costa Gomes.

2014 - O ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, condena "inequivocamente a violação da integridade territorial da Ucrânia" pela Rússia e, perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, pede o fim de "todas as movimentações provocatórias de tropas".

2016 - Luiz Inácio Lula da Silva, ex-Presidente brasileiro, é detido no âmbito da "Operação Lava Jato".

- O secretário-geral do PSOE, Pedro Sánchez, perde a segunda votação de investidura para presidente do Governo de Espanha, tornando-se no primeiro candidato na história da democracia espanhola a não conseguir fazê-lo.

- Cientistas informam que encontraram a primeira prova de uma ligação biológica entre o vírus Zika, com grande propagação na América Latina, e a microcefalia em recém-nascidos.

- Cerca de uma centena de lesados do Banif manifesta-se, no Funchal, junto à sede do Santander Totta, instituição que adquiriu o banco e do Banco de Portugal, exigindo a devolução do dinheiro investido em diversas aplicações.

- Morre, com 68 anos, Tony Dyson, professor especializado em robótica e criador do robot de "Star Wars" R2-D2., em 1977.

2017 - A portuguesa Patrícia Mamona conquista a medalha de prata do triplo salto do campeonato da Europa de atletismo de pista coberta, em Belgrado.

2018 - O ex-espião duplo de origem russa Serguei Skripal, 66 anos, e a sua filha Yulia, de 33 anos, são encontrados inconscientes num centro comercial em Salisbury, no sul de Inglaterra, após terem sido envenenados com um componente químico que ataca o sistema nervoso.

2019 - Presidente russo, Vladimir Putin, oficializa a suspensão da participação da Rússia no tratado de desarmamento nuclear assinado com os Estados Unidos durante a "Guerra Fria" e denunciado no início de fevereiro por Washington.

2020 - Itália anuncia o encerramento de todas as escolas e universidades até 15 de março, como medida de precaução devido à epidemia de covid-19, quando estão contabilizadas mais de 100 mortes no país.

2022 - Rússia ataca e ocupa a central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia (sudeste), a maior da Europa.

- Morre, com 84 anos, Fernando Barata, empresário, antigo presidente do Farense e do Imortal de Albufeira.

2023 - A portuguesa Patrícia Mamona, que defendia o título conquistado há dois anos, assegura a medalha de bronze no triplo salto, nos Europeus de pista coberta, em Istambul, na Turquia, ao conseguir 14,16 metros na final.

- Morre, aos 79 anos, Sueli Costa, cantora e compositora brasileira, compôs para Maria Bethânia e Elis Regina.

