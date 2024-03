Homem agredido com arma branca esta madrugada no Funchal

Um homem de 21 anos foi agredido, pela 1 hora desta madrugada, com uma arma branca na Rua do Frigorífico, no Funchal.

A vítima, que apresentava dois cortes num dos braços, deslocou-se até ao Comando Regional da Polícia de Segurança Pública para pedir auxílio.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para prestar socorro ao homem. Após primeiros socorros, foi transportado para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico.