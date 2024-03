Turistas arriscam a vida perto do mar na Ponta Delgada

À semelhança do que tem vindo a acontecer hoje no Porto Moniz, também na Ponta Delgada alguns turistas não têm respeitado os avisos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relativamente ao mar, arriscando a própria vida.

Alguns estrangeiros foram vistos no cais, perto das piscinas, à espera da melhor onda. Um “acto de grande irresponsabilidade”, num lugar onde um estrangeiro já foi arrastado pelas ondas, referiu um popular.