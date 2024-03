Madeira tem o maior número de garagens para poder recarregar eléctricos

"O desafio da mobilidade elétrica depara-se com um obstáculo na impossibilidade de muitos lares portugueses instalarem um carregador para os seus automóveis elétricos", começa por dizer o Idealista, no mais recente estudo. Assim, "mais da metade da habitação disponível no mercado português (63%) não possui um lugar de estacionamento ou garagem, na qual há a possibilidade de instalar estes sistemas de recarga, dificultando assim o acesso a veículos elétricos para uso diário. Ora, a Madeira tem o sentido inverso, pois 61% das casas têm garagem e lidera por grande margem.

É o que conclui o portal imobiliário. "No entanto, a disponibilidade de carregadores nas casas dos portugueses poderia variar consoante os distritos e ilhas" e "a ilha da Madeira é onde existe o maior número de casas com garagem onde instalar pontos de recarga, visto que, 61% da habitação conta com garagem ou lugar de estacionamento. Seguem-se os distritos do Porto (50%), Aveiro (49%), Braga (49%), Vila Real (40%), Faro (38%), Leira (34%), Viseu (33%), Viana do Castelo (32%) e Lisboa (31%)", realça.

"Évora, por sua vez, marca o extremo oposto, já que apenas 15% das casas possui garagem ou lugar de estacionamento. Seguem-se os distritos de Castelo Branco (16%), Beja (16%), Portalegre (18%), Bragança (25%), Santarém (26%), Coimbra (26%), Setúbal (27%), Guarda (29%) e ilha de São Miguel (29%)", reforça, destacando-se efectivamente a diferença de quase o dobro entre as duas principais ilhas das regiões autónomas.

Mas não fica por aqui. "Analisando por capitais de distrito, Funchal (63%), Braga (52%) e Aveiro (50%) lideram a possibilidade de instalar carregadores elétricos para veículos. Por menos de 50%, encontram-se as cidades de Vila Real (48%), Leiria (44%), Viseu (43%), Porto (40%), Faro (39%), Guarda (33%), Ponta Delgada (30%) e Coimbra (29%)", salienta. Ou seja, Funchal tem um peso ainda maior do que a dos restantes municípios nesse requisito, uma vez mais destacando por ter mais do dobro do que a capital do arquipélago vizinho.

"Castelo Branco, por outro lado, apenas 13% das casas conta com garagem ou lugar de estacionamento. Seguem-se Beja (16%), Portalegre (18%), Évora (18%), Bragança (23%), Setúbal (24%), Santarém (24%), Viana do Castelo (26%) e Lisboa (27%)", acrescenta.

Dados recolhidos e analisados pelo idealista/data

O "idealista/data é a proptech do idealista que fornece informações destinadas a profissionais para facilitar a tomada de decisões estratégicas no setor imobiliário em Portugal, Espanha e Itália. Utiliza todos os parâmetros da base de dados do idealista em cada país, bem como outras fontes de dados públicas e privadas para oferecer serviços de avaliação, investimento, angariação e análise de mercado", explica como foi feito o estudo.

"Para a realização deste estudo, foram analisados 300 mil anúncios de imóveis publicados na base de dados do idealista no quarto trimestre de 2023, contabilizando aqueles que afirmavam possuir uma garagem ou lugar de estacionamento (independentemente de representar um custo adicional, ao ar-livre ou se estava no mesmo edifício de residência)", informa.