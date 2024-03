'Baltazar Dias' enche para concerto do Festival de Música da Madeira

O Teatro Municipal Baltazar Dias, na cidade do Funchal, ficou com lotação esgotada na tarde deste sábado, 9 de Março, para o espectáculo do XXXVII Festival de Música da Madeira, que juntou a Orquestra Clássica da Madeira e os violinistas Maya Levy e Hrachya Avanesyan.

Foram interpretadas as famosas 'Quatro Estações' e o 'Concerto para dois violinos em A minor' do compositor A. Vivaldi.

A Direcção Artística do Festival, - com a chancela da Secretaria Regional de Turismo e Cultura -, é da responsabilidade do violinista Norberto Gomes.