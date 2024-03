Homem que sofreu paragem cardiorrespiratória acabou por falecer no hospital

O homem de 67 anos que na passada segunda-feira sofreu uma paragem cardiorrespiratória no Conjunto Habitacional do Til, no Funchal, esteve internado nos Cuidados Intensivos, mas não resistiu às lesões e acabou por falecer no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o homem estava a se dirigir para a moto, quando se sentiu mal e entrou em paragem cardiorrespiratória.

Foi reanimado pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que o transportaram para o hospital com sinais vitais, mas não resistiu.