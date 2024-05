Orquestra Clássica da Madeira em concerto solidário na próxima quinta-feira

Tal como avançado na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 5 de Maio, a Orquestra Clássica da Madeira (OCM) foi desafiada pela KW Madeira para um concerto na próxima quinta-feira, 9 de Maio, às 21 horas, no Centro de Congressos da Madeira, cujos fundos angariados da venda dos bilhetes reverterão a favor do Centro da Mãe, uma instituição social que apoia mães e crianças em situações vulneráveis.

Neste concerto a OCM apresentar-se-á com 52 instrumentistas, dois dos quais são alunos do Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode. Contará ainda com a participação da soprano Tatiana Vizir, o tenor Alberto Sousa e o maestro Francisco Loreto.

O 'RED Day' é um dia especial para a Keller Williams (KW) em todo o mundo. Uma vez por ano, na segunda quinta-feira de Maio, os mais de 183 mil associados dedicam-se a acções de voluntariado. O 'RED Day' "incorpora o compromisso e espírito generoso que os seus associados têm em retribuir à comunidade onde trabalham e vivem uma parte do que dela recebem", explica um comunicado de imprensa enviado pela empresa.

Nos anos passados, a KW Area Madeira organizou várias iniciativas neste âmbito, nomeadamente cozinhou e distribuiu refeições aos mais carenciados, organizou eventos em que as entradas reverteram para a APCM, para o Lar Intergeracional da Tabua, entre outras.

Este ano, para além das intervenções que vão fazer na sede das instalações do Centro da Mãe e na residência vão proceder à recolha de bens para entrega na instituição referida, nas instalações da KM Madeira, situada na Rua dos Ilhéus, nº6. Estão a aceitar: "Livros e brinquedos para crianças dos 0 aos 6 anos, roupa para grávidas e/ou adolescentes, puericultura, etc ".

O evento culmina, então, com o concerto solidário. Os bilhetes já se encontram à venda na Ticketline, assim como na Loja Gaudeamus, Colégio dos Jesuítas e nas instalações da KW Madeira.