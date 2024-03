Transporte de eleitores dá queixa nos Canhas

A mandatária da lista de candidatos à Assembleia da República do PS Madeira apresentou queixa à Comissão Nacional de Eleições pelo facto de o SESARAM, EPERAM não ter anunciado que iria efectuar transportes a eleitores no dia de hoje, muito menos ter sido disponibilizado, publicamente qualquer contacto.

A única entidade que, no Município da Ponta do Sol, publicitou que iria efectuar transportes, foi a Câmara Municipal da Ponta do Sol, que o anunciou na respectiva página oficial da Câmara e, bem assim, no Facebook.

“Sucede que temos assistido ao transporte de eleitores por funcionários ao serviço do SESARAM, nas freguesias de Ponta do Sol, Canhas e Piedade”, denuncia Luísa Paolinelli que acrescenta que no local, “questionados os funcionários, os mesmos informaram que “o chefe mandou”.

De acordo com a legislação em vigor “o transporte tem de ser solicitado pelo eleitor pelo que solicita sejam tomadas as providências necessárias, a fim de ser resposta a legalidade”.