Orquestra Clássica em concerto solidário no Centro de Congressos

Desafiada pela KW Madeira a Orquestra Clássica da Madeira (OCM) promove esta quinta-feira, 9 de Maio, um concerto solidário cujos fundos angariados com a venda dos bilhetes vão reverter a favor do Centro da Mãe, uma instituição que apoia mães e crianças em situações vulneráveis.

Este espectáculo terá lugar no Centro de Congressos da Madeira, às 21 horas, com a OCM a fazer-se acompanhar por 52 instrumentistas, dois dos quais alunos do Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode, a soprano Tatiana Vizir, o tenor Alberto Sousa e o maestro Francisco Loreto.

O 'RED Day' é um dia especial para a Keller Williams (KW) em todo o mundo. Uma vez por ano, na segunda quinta-feira de Maio, os mais de 183 mil associados dedicam-se a acções de voluntariado.

Os bilhetes já se encontram à venda na Ticketline, assim como na Loja Gaudeamus, Colégio dos Jesuítas e nas instalações da KW Madeira.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

08h00 - Inauguração do 'Meu Super Machico', na Rua Manuel Passos, Edifício Parque MV, nºs 38 e 40, Loja E- Machico;

09h15 - A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior vai promover o VIII Encontro pela Saúde, no Centro Cívico da freguesia. Tem por objectivo alavancar e potenciar a importância dos sinais preventivos emitidos pelo nosso corpo, amá-lo da melhor forma e promover o estímulo para a reflexão sobre o bem-estar da saúde física e mental;

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;



10h00 - Sessão Apresentação de Soluções de Energia Renovável para as Empresas, organizada em parceria com a empresa Greenvolt, na Sede da ACIF- Rua dos Aranhas 26;

10h30 - A Casa de Saúde Câmara Pestana dá início à abertura das celebrações do Centenário da chegada das lrmãs Hospitaleiras à Madeira;

11h30 - 'Os 50 anos de Abril: Olhares e Perspetivas' será o tema da conferência que Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional da Madeira profere na Sala de Sessões da Escola Secundária de Francisco Franco;

15h00 às 16h45 - Sessão de Abertura do Fórum-debate 'O futuro da democracia', na Assembleia Legislativa da Madeira;

17h00 - Apresentação do 'EMORRC – European Masters Off-Road Running Championship', na Câmara Municipal de Machico

19h00 - Espectáculo 'Abril em Maio', de Sara Gonçalves, estará em palco de 9 a 12 de Maio no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Agenda política

09h30 às 17h00 - Jorge Carvalho, estará presente na sessão de abertura do II Seminário de Saúde e Bem-estar no Centro Cultural e de Investigação do Funchal;

10h00 - Rui Barreto participa na apresentação da aplicação MadeiraGoFish, um projecto que conta com fundos do Governo Regional e da União Europeia, através do Plano de Recuperação e Resiliência, na Gare Marítima do Funchal;

10h00 - PSD Madeira promove uma iniciativa política na Sede da Secção Regional da Madeira da Associação Nacional de Professores;

11h00 - PAN Madeira realiza uma visita ao Museu da Banana;

15h30 - CDU desenvolve uma iniciativa política sobre o património cultural e desenvolvimento no Curral das Freiras;



17h30 - Bloco de Esquerda fará um contacto com os trabalhadores da administração pública;

18h00 - CDS-PP Madeira apresenta candidatos às Regionais no Hotel Barceló.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 9 de Maio, Dia da Europa e Dia da Espiga:

1502 - O navegador Cristóvão Colombo larga do porto de Cádis, em Espanha, na quarta e última viagem ao Novo Mundo.

1858 - Nasce Ricardo de Almeida Jorge, médico, escritor, investigador, fundou, em 1899, o Instituto Central de Higiene.

1945 - Manifestação, em Lisboa, pela vitória aliada na II Guerra Mundial. Concentração no Largo do Rato com percurso pelas embaixadas dos EUA, do Reino Unido e da França.

1969 - 200 santos são retirados do calendário litúrgico oficial da Igreja Católica. A medida insere-se no conjunto de reformas do Concílio Vaticano II.

1983 - O Presidente da República Ramalho Eanes inaugura o Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial.

1988 - Sai o número zero do semanário "O Independente".

1999 - Portugal concede asilo político ao ex-Presidente da Guiné-Bissau 'Nino' Vieira.

2000 - Um corte total de eletricidade afecta quase metade de Portugal continental.

2004 - Atentado bombista na Tchechénia causa a morte ao Presidente do país Akhmad Kadyrov. Tinha 52 anos.

2006 - O Tribunal Constitucional multa, pela primeira vez, dirigentes partidários, por irregularidades nas contas anuais dos partidos referentes ao ano de 2001.

2021 - O Benfica sagra-se pela primeira vez campeão nacional de basquetebol feminino, ao vencer a União Sportiva por 76-73, no terceiro jogo da final do campeonato de 2020/2021, em Vila Franca do Campo, nos Açores.

2022 - Morre, com 67 anos, José Emílio Campos Coroa, médico, antigo presidente da Académica, entre 1995 e 2002.

Pensamento do dia

De todas as coisas que possas usar, a tua expressão é, seguramente, a mais importante". John Ruskin (1819-1900), escritor e crítico de arte britânico.

Este é o centésimo trigésimo dia do ano. Faltam 236 dias para o final de 2024.