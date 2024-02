Madeirense Diogo Firmino reforça AD Camacha

O madeirense Diogo Firmino é o mais recente reforço da AD Camacha, equipa que lidera a Série A do Campeonato de Portugal em futebol.

O médio de 27 anos deixa assim o USC Paredes, clube que é sexto classificado da série B do Campeonato de Portugal para regressar a 'casa'.

"A Ad Camacha informa que chegou a acordo com o médio madeirense Diogo Firmino. Com formação no CS Marítimo, CD Nacional, Sporting CP e nos ingleses do Reading, passou por clubes como União da Madeira, Praiense, Trofense, Marítimo, Canelas e Paredes, último emblema que representou esta temporada, antes de chegar agora à AD Camacha!", pode ler-se na noticia publicada pela formação madeirense na sua página de facebook.

Refira-se que o jogador foi utilizado em 17 jogos com a camisola do USC Paredes não tendo apontado qualquer golo.