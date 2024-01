PCP confiante na reeleição e reforço de mandatos

O dirigente comunista João Oliveira disse hoje estar confiante de que a CDU vai conseguir reeleger os dois eurodeputados e até reforçar a presença no Parlamento Europeu (PE), desvalorizando projeções que indicam que o PCP falha a eleição.

"O nosso ponto de partida é exatamente o de contrariar essas projeções e encontrar uma linha de reforço da nossa intervenção, que também no plano eleitoral é absolutamente imprescindível", disse João Oliveira, em declarações aos jornalistas no PE, em Bruxelas.

O antigo líder parlamentar do PCP acrescentou que "esta perspetiva é assente na realidade".

"Falando com associações de agricultores, de pescadores, com jovens, com reformados, com artistas, com intelectuais, com gente de muitas áreas de atividade e de intervenção muito diversa na sociedade portuguesa vamos encontrando esse reconhecimento alargado da nossa intervenção e em muitos sítios até o apoio para estas várias batalhas eleitorais [incluindo legislativas]", completou, admitindo que estes "são elementos de confiança com os pés na terra".

Acompanhado pelo antigo eurodeputado João Ferreira e pelos dois eurodeputados na presente legislatura, Sandra Pereira e João Pimenta Lopes, o cabeça de lista da CDU às europeias vai participar na quinta-feira numa conferência organizada pela Esquerda no Parlamento Europeu.

"Considerando o valiosíssimo trabalho que temos feito e que é reconhecido à escala nacional e europeia [...], eu diria que, naturalmente, a perspetiva é de reforço no número de votos em percentagem e também no número de mandatos", advogou.