Portugal é o quinto país do mundo mais insatisfeito com salários

Portugal é o quinto país do mundo mais insatisfeito com os salários, apesar de mais de metade dos trabalhadores estarem agradados com o seu posto de trabalho, revelou uma sondagem global da Associação Gallup International e da Intercampus.

"Portugal é o quinto país do mundo mais insatisfeito com a remuneração social", lê-se num comunicado da Intercampus.

Ainda assim, 64% dos portugueses inquiridos defenderam estar satisfeitos com o seu trabalho.

Em particular no que se refere ao salário 45% afirmaram estar insatisfeitos e 39% agradados.

Já a nível mundial, 65% dos trabalhadores estão satisfeitos com o seu emprego e 47% concordam com a respetiva remuneração.

Segundo esta análise, as pessoas mais satisfeitas com o seu trabalho estão na Europa, EUA, Ásia Ocidental e na América Latina.

"O país do mundo mais descontente com a sua situação laboral é o Quénia (59%), seguido da Nigéria (36%)", indicou.

Os indicadores que mais pesam para estas respostas são o rendimento e a escolaridade.

A sondagem também concluiu que a inteligência artificial suscita preocupações (38%) a nível mundial.

Mais de 20% dos inquiridos não se sentem suficientemente informados para avaliar os efeitos da inteligência artificial na humanidade.

"Os jovens são os mais otimistas e quem vê mais oportunidades na inteligência artificial, assim como os inquiridos com mais habilitações, enquanto as gerações mais velhas e as menos instruídas estão mais preocupadas", detalhou.

Para a realização desta análise foram entrevistadas 46.138 pessoas em 45 países.

Em cada país, a amostra foi de 1.000 pessoas.

As entrevistas decorreram entre outubro e dezembro de 2023, pessoalmente, por telefone ou 'online'.