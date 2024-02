Líder do PSD corresponsabiliza BE por governação do PS, Mortágua cola AD aos privados

O presidente do PSD corresponsabilizou hoje o BE pela governação do PS em áreas como a saúde e a habitação, enquanto a coordenadora bloquista defendeu que todas as soluções da AD para estes problemas passam por reforçar os privados.

Luís Montenegro e Mariana Mortágua estiveram hoje frente a frente na TVI, na estreia de ambos nos debates entre todos os líderes de partidos com assento parlamentar antes das eleições legislativas antecipadas de 10 de março.

Na fase inicial do debate, dedicada à saúde, a coordenadora bloquista acusou Montenegro de "copiar os programas extremistas de IL e Chega" e de "não fazer a mínima ideia como se resolvem os problemas" deste setor.

"Você é que faz, por isso é que há listas de espera e pessoas à porta das urgências. A Mariana Mortágua é corresponsável pelo pior desempenho na democracia portuguesa na gestão da saúde", respondeu Montenegro.

Mas foi na fase dedicada à habitação que o tom do debate se tornou mais duro, com Mariana Mortágua a acusar o PSD de ter "expulsado os idosos" das cidades, recorrendo até ao exemplo de uma avó sua, e deixou outra acusação.

"Mandou uma equipa de ministros à Rússia para reunir com a oligarquia de Putin para vender vistos 'gold'", afirmou, dizendo que para Montenegro "o Estado só serve para garantir lucros para o privado e para a especulação".

Na resposta, o líder da Aliança Democrática (coligação que integra PSD, CDS-PP e PPM) acusou o BE de querer transformar Portugal "numa nova Venezuela ou numa nova Cuba" com a proposta de tabelar rendas.

"Não há coisa mais extremista e radical do que pagar 1.500 euros por um T1 em Lisboa", respondeu Mortágua, dizendo que em 13 países da União Europeia existem regras para as rendas.

Montenegro contrapôs que o BE "não tem propostas para baixar os preços na habitação, mas o sonho de os baixar por magia".

"O BE e Mariana Mortágua estão sempre obcecados com o Estado, quando deviam estar preocupados com o cidadão. Como é possível olhar para a degradação dos últimos oito anos e dizer ao país que está tudo bem?", criticou.

Montenegro anunciou ainda que a AD apresentará o seu programa eleitoral na próxima sexta-feira, depois de Mariana Mortágua por várias vezes o ter criticado por não ter divulgado esse documento antes dos debates televisivos.

Na fase inicial do debate, e questionado que garantias tem do líder do PSD/Açores de que governará sozinho a Região Autónoma, Montenegro considerou que José Manuel Bolieiro foi "muito inequívoco, muito claro" ao dizer que "estava disposto a governar com maioria relativa".

"Só há uma forma de obstaculizar este Governo: se houver uma coligação do Chega com PS, aí haverá uma solução de Governo diferente", disse.