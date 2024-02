GESBA esclarece opinião pública sobre contrato de aluguer de viaturas

Na sequência de uma posição assumida esta quinta-feira pelo JPP, onde critica o contrato de aluguer de 17 viaturas pelo período de quatro anos, pelo valor de 850 mil euros mais IVA, a admistração da GESBA – Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda. veio a público manifestar desagrado pela postura assumida por aquele partido, que dizem, "pretende confundir a opinião pública".

JPP lamenta gastos de mais de 1 milhão de euros da GESBA para aluguer de carros Foi conhecido e colocado no Portal da Transparência do JPP, o recente contrato celebrado pela empresa pública GESBA que levará a uma despesa superior a um milhão de euros (com IVA) para o aluguer de 17 viaturas durante 48 meses (4 anos), refere o partido em nota enviada à imprensa.

"Tendo em conta o final do contrato das anteriores viaturas, a gerência de Artur Lima e Jorge Dias renegociou a retoma destas e a entrega de novos veículos para fins inerentes à sua actividade", começa por dizer a empresa que gere o sector da banana na Região, adiantando que "necessita de viaturas ligeiras para transporte do pessoal, dirigentes e técnicos em deslocações aos agricultores, no necessário trabalho em termos de qualidade, segurança alimentar e práticas ambientais; e ainda viaturas ligeiras de nove lugares para transporte do pessoal"

Referem, também, que este novo contrato foi a forma encontrada para proceder à substituição da frota, com bastante uso, tendo sido decidida a redução de três viaturas ligeiras a diesel, "estando em curso uma modificação ao contrato".