Para elas que nos dão a vida, carinho, amor, abraços e conselhos, que nos seguram quando caímos e celebram todas as nossas vitórias, vão as nossas sugestões.

Escolha e mime a melhor mãe do mundo: a sua.

Cheque-Viagem Intertours – a partir de 5 Euros

A maneira mais fácil de oferecer experiências que ficarão na memória e no coração. Adquira o montante pretendido nas nossas lojas, ofereça e depois é só escolher: uma viagem, uma escapadinha, uma experiência…

Workshop Bordado Madeira – 30€ por pessoa

Uma oportunidade de aprender na primeira pessoa as técnicas essenciais do bordado madeirense.

Experiência de Kayak na Ponta de São Lourenço – desde 38€ por pessoa

Explore a bela Baía d´Abra na Ponta de São Lourenço ao seu ritmo, remada após remada…

Pôr do Sol num Catamaran – desde 40€ por pessoa

Desfrute de um passeio pela costa para nadar nas águas cristalinas e apreciar um dos espectáculos mais bonitos da natureza.

Passeio de Vespa – desde 45€ por dia

Descubra paisagens deslumbrantes e recantos encantadores enquanto desfruta da liberdade e da emoção de conduzir uma Vespa.

Experiências de SPA – desde 49€ por pessoa

Veja as nossas sugestões e ofereça uma massagem ou tratamento relaxante.

Canyoning – desde 65€ por pessoa

Percorra cursos de água escavados na rocha ao longo dos séculos, faça rapel, pule para dentro de lagoas e descubra a natureza profunda da Madeira.

Rota da Doçaria Conventual – desde 95€ por pessoa

Uma experiência cultural única, este percurso leva-nos pelos sabores do rico património gastronómico conventual do Funchal mas também pelos nosso museu, pela música e pelo teatro.

Passeio de cavalo – desde 99€ por pessoa

Uma experiência memorável que combina a elegância do cavalo com a beleza e tranquilidade de um passeio em plena natureza.

Mergulho no Aquário – desde 100€ por pessoa

Guiados por instrutores experientes, mergulhe com segurança e desfrute da companhia de raias, tubarões, charuteiros, lagostas, moreiras, estrelas do mar… uma experiência memorável!

Piquenique nas Vinhas – desde 145€ / 2 pessoas

Um piquenique exclusivo onde terá a oportunidade de explorar as vinhas enquanto desfruta de uma seleção de iguarias locais e vinhos premiados.

Jeep Tour Privado Nascer do Sol no Pico do Areeiro – desde 200€ até 4 pessoas

Assista a um dos mais belos espectáculos da natureza desfrutando de momentos únicos de partilha familiar. Possibilidade de incluir pequeno-almoço em plena natureza, consulte a Intertours.

Dependendo da validade de cada produto, há a possibilidade adquirir algumas das sugestões como voucher-oferta a utilizar mais tarde.

Todas as ofertas sugeridas estão sujeitas a disponibilidade e os preços indicados são por pessoa, salvo quando mencionado em contrário.

Para informações mais detalhadas, contacte:

Intertours Travel Consulting

291208920

[email protected]

Fotos: Vinhas Do Tico; Lava Diving Centre; Spa - Foto de-Alan Caishan na Unsplash; Sunset - VMTMadeira