Dupla madeirense do CNF em destaque no Campeonato Nacional da Katas

Uma dupla madeirense do Clube Naval do Funchal (CNF) obteve "resultados de excelência" no Campeonato Nacional da Katas, anuncia em comunicado.

"Marco Borges e José Abreu estiveram em grande destaque ao sagrarem-se Campeões Nacionais de Randori No Kata-Katame No Kata", frisa. "A dupla conseguiu ainda a medalha de prata no Randori No Kata-Nage No Kata", acrescenta.

Estes karatecas "obtiveram ainda a medalha de bronze no escalão de seniores, no Nage No Kata", reforça.

Ainda de realce a este par, estiveram presentes Corina Lesan e Guilherme Morais que "obtiveram um honroso 4.° lugar", aponta. "A acompanhar os atletas esteve o treinador César Nicola, presente ainda como juiz de prova convocado pela FPJ", conclui.