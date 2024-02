Viatura avariada congestiona trânsito na Via Rápida

Uma viatura avariada está a causar congestionamento no trânsito na Via Rápida, na Ponte João Gomes, no sentido Machico - Funchal.

A aplicação 'Info Vias' dá conta que o congestionamento ocorre entre o km 20 e o km 18.4, sendo que a fila de trânsito estende-se por mais de 1 quilómetro.

Uma viatura da ViaLitoral e a Polícia de Segurança Pública encontram-se no local.